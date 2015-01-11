Озерские школьники узнали результаты ЕГЭ по русскому языку

Стали известны результаты по русскому языку, обязательному предмету в рамках Государственной итоговой аттестации.

Минимальный балл для получения аттестата составляет 24 балла. Все 373 выпускника перешагнули данный порог, а значит, все выпускники 11-х классов Озерского городского округа получат аттестаты. Минимальный балл в округе – 46.

65% выпускников набрали более 70 баллов:

97 человек – от 70 до 79 баллов; 96 человек – от 80 до 89; 45 человек – от 90 до 99 баллов.

4 выпускника получили максимальный балл – 100:

Овчаренко Илья – лицей №23, педагог - Горланова Е.А.;

Козловская Анна – школа №24, педагог - Абраменко Л.А.;

Авдеев Даниил – лицей №39, педагоги – Ноздрачева А.В., Швецова И.В;

Якубжанова Карина – школа №41, педагог – Осипова Е.А.

Общегородской средний балл по городу составил - 74,83.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/47452/