На Южный Урал идет штормовой фронт с 10-балльным ветром и грозовым ливнем

ГУ МЧС по Челябинской области объявило штормовое предупреждение – сообщается, что на Южный Урал идет грозовой фронт с 10-балльным ветром и ливнем.

«В ближайший час и до конца суток 23 июня, а также ночью 24 июня в отдельных районах Челябинской области ожидаются очень сильные дожди, сильные ливни, грозы, град, местами крупный, шквалистое усиление ветра до 25 м/с и более», – говорится в сообщении.

На данный момент в регионе температура колеблется в пределах плюс 14 – плюс 18 градусов.

https://dostup1.ru/society/Na-Yuzhnyy-Ural-idet-shtormovoy-front-s-10-ballnym-vetrom-i-grozovym-livnem_138256.html