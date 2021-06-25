До 33 градусов жары и грозы ожидаются в Челябинской области 27 июня

В ближайшие сутки местами прогнозируются кратковременные дожди, грозы с порывами ветра до 18 метров в секунду, ночью и утром в отдельных районах возможны туманы. В воскресенье но днем +28+33, в горах – до 24 градусов тепла.

Добавим, 27 и 28 июня в южных и восточных районах области сохранится чрезвычайная, на западе – высокая угроза возникновения природных пожаров. Из-за этого Гидрометцентр России ввел в регионе оранжевый, предпоследний уровень опасности (имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба), из-за грозы и порывов ветра – желтый (погода потенциально опасна). Это предупреждение актуально до 20 часов воскресенья.

https://dostup1.ru/society/Do-33-gradusov-zhary-i-grozy-ozhidayutsya-v-Chelyabinskoy-oblasti-27-iyunya_138350.html