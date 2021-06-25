Погоня за колпачками: подростки на Южном Урале подхватили новый тренд Тик-Тока

Подростки воруют колпачки с автомобилей и хвастаются этим в Тик-Токе. Модное развлечение вызывает недовольство у автовладельцев.

В Тик-Токе появился новый тренд – воровать колпачки с ниппелей у колес автомобилей и снимать это на видео. Погоня за колпачками дошла и до Челябинской области. Местные жители жалуются в соцсетях на воришек.

А в Златоусте подростки, которые снимают колпачки, попали на видео.

«Пацаны ходят и скручивают колпачки с колёс, если узнали своего ребёнка, то проведите беседу с ним. Машзавод ул. Дворцовая», – написал в соцсетях житель Златоуста.

Отметим, в некоторых городах были случаи задержания подростков. За их проступки придется отвечать родителям – их могут привлечь к административной ответственности за ненадлежащее воспитание детей.

https://www.cheltv.ru/pogonya-za-kolpachkami/