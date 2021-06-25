Новости недели с Александрой Лебедевой (27.06.21 г.)

В ближайшие сутки местами прогнозируются кратковременные дожди, грозы с порывами ветра до 18 метров в секунду, ночью и утром в отдельных районах возможны туманы. В воскресенье но днем +28+33, в горах – до 24 градусов тепла Подробнее
18 июня на территории Озерского городского округа сотрудники полиции провели оперативно-профилактическое мероприятие «Район», целью которого является профилактика, выявление и пресечение административных правонарушений и преступлений Подробнее
Первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт назвала ожидаемый срок окончания в регионе пандемии COVID-19 – по ее прогнозу, спада заболеваемости следует ожидать в сентябре этого года Подробнее