Новости недели с Александрой Лебедевой (27.06.21 г.)

В ближайшие сутки местами прогнозируются кратковременные дожди, грозы с порывами ветра до 18 метров в секунду, ночью и утром в отдельных районах возможны туманы. В воскресенье но днем +28+33, в горах – до 24 градусов тепла Подробнее