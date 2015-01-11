2021-06-28YEKT07:00:00 | Новости Городские новости В детском саду «Семицветик» появилось более сорока новых игровых форм Спортивно-развивающее оборудование удалось приобрести в рамках инициативного бюджетирования. Результат реализации проекта оценил депутат Собрания депутатов округа Василий Сметанин.

Напомним, что в январе 2021 года был объявлен конкурс инициативных проектов. В Озерском городском округе для участия в нём было подано более сорока заявок. Одиннадцать из них были поддержаны конкурсной комиссией и получили необходимое финансирование.

Коллектив детского сада №15 «Семицветик» подготовил проект «Поставка и монтаж спортивно-игровых развивающих комплексов для игровых и спортивных площадок». С 10 по 13 июня все малые формы были установлены. В настоящее время дети с удовольствием их осваивают.

– Мы постарались обновить наши участки, поскольку за 20 лет деревянные малые формы пришли в негодность. На некоторых участках остались только лавки и песочницы. Мы выбрали у поставщиков («Уютный дворик», г. Златоуст) именно то, что больше всего нравиться детям, то, с чем им больше всего нравиться играть: домики, машинки, пирамидки, кольцебросы, столики и скамейки, – рассказала директор детского сада №15 Ирина Шелухина.

Также было учтено пожелание инструктора по физическому воспитанию в рамках проекта приобрести ещё и спортивно-игровой комплекс для групповых занятий. Теперь за время прогулки под контролем инструктора на нём успевают поиграть и позаниматься дети из всех групп, а вечером детям здесь нравиться проводить время уже вместе с родителями.

– Дети очень довольны, и мы очень рады. Все эти модули очень хорошего качества. Они соответствующим образом установлены. Красочное покрытие очень стойкое, оно не выгорает, не выцветает, не поддаётся температурным изменениям, не боится осадков.

В голосовании активно принимали участие родители, сейчас, когда они своими глазами увидели результат, все были приятно удивлены, всё получилось ярко и здорово. Сумма проекта составила 882 тысячи рублей, для нас это очень серьёзное подспорье, самостоятельно мы бы его не осилили.

Большую помощь в подготовке и продвижении проекта детскому саду оказал депутат Собрания фракции «Единая Россия» Василий Сметанин:

– Инициативное бюджетирование – это новый опыт участия граждан в решении вопросов местного самоуправления. Проект по обустройству детского сада – это очень хорошая идея. Я признателен коллективу и его руководителю за то, что они постарались, всё сделали очень оперативно. И одними из первых получили замечательный результат. Сегодня мы увидели, что все довольны, особенно дети очень рады и счастливы. Всё оборудование задействовано, востребовано детьми.

Мы убедились, что инициативное бюджетирование работает, и сейчас нам понятен его механизм. Я могу оказать жителям реальную помощь в продвижении инициативных проектов. В следующем году я жду предложений от инициативных групп и готов помочь.

















































































Информация предоставлена: Напомним, что в январе 2021 года был объявлен конкурс инициативных проектов. В Озерском городском округе для участия в нём было подано более сорока заявок. Одиннадцать из них были поддержаны конкурсной комиссией и получили необходимое финансирование.Коллектив детского сада №15 «Семицветик» подготовил проект «Поставка и монтаж спортивно-игровых развивающих комплексов для игровых и спортивных площадок». С 10 по 13 июня все малые формы были установлены. В настоящее время дети с удовольствием их осваивают.рассказала директор детского сада №15Также было учтено пожелание инструктора по физическому воспитанию в рамках проекта приобрести ещё и спортивно-игровой комплекс для групповых занятий. Теперь за время прогулки под контролем инструктора на нём успевают поиграть и позаниматься дети из всех групп, а вечером детям здесь нравиться проводить время уже вместе с родителями.Большую помощь в подготовке и продвижении проекта детскому саду оказал депутат Собрания фракции «Единая Россия»Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа AzAzA 2021-06-28YEKT07:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

Facebook

Twitter

Мой мир

Одноклассники

Google+ {comments_news} Другие новости по теме: Воспитатель – это призвание!

Озерчане предложили для реализации более сорока инициативных проектов

Озерчане активно включились в инициативное бюджетирование

Как будет работать механизм инициативного бюджетирования?

Внесены изменения, касающиеся реализации инициативных проектов {comments_news}