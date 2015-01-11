До плюс 40 прогнозируется в Челябинской области

Повышение температуры воздуха до плюс 37-39 градусов ожидается в Челябинской области на этой неделе.

По информации синоптиков, днем во вторник в регионе будет плюс 28-33, на крайнем юге – до 37, в среду столбики термометров покажут 32-37, в четверг – 34-39, в горах – 30-35 градусов. Все эти дни местами возможны кратковременные дожди, грозы, а 1 июля – град и порывы ветра до 15-20 метров в секунду.

Ранее синоптики выпустили предупреждение, что с 29 июня по 3 июля в отдельных районах ожидается аномально жаркая погода – среднесуточная температура воздуха будет выше климатической нормы на семь градусов и более.

https://dostup1.ru/society/Do-plyus-40-prognoziruetsya-v-Chelyabinskoy-oblasti_138385.html