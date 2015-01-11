Синоптики рассказали, когда на Урале закончится аномальная жара

Температура воздуха на Урале начнет снижаться в ближайшие выходные.

«Наступающий с европейской территории России циклон в ближайшие дни принесет облака, дожди, грозы. Жара на Урале продержится еще три дня. В предстоящую субботу погода переменится на севере Свердловской области, Пермского края, в воскресенье свежее станет и в южных районах, включая территорию Челябинской и Курганской областей», – сообщили в Уральском ЦГМС.

Температура воздуха 3-4 июля ночью ожидается плюс 9-14, днем – 20-25, на Южном Урале – до 28, в начале следующей недели еще понизится на 3-4 градуса.

Напомним, ранее челябинские синоптики предупредили, что аномальная жара в отдельных районах региона сохранится до 3 июля – во второй половине дня столбики термометров поднимутся до 36 градусов и выше.

https://dostup1.ru/society/Sinoptiki-rasskazali-kogda-na-Urale-zakonchitsya-anomalnaya-zhara_138428.html