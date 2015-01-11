Меры профилактики перегрева, теплового или солнечного ударов в жару

Уважаемые жители округа!
Муниципальное учреждение «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» информирует:
Наиболее частыми признаками солнечного и теплового ударов являются:
головокружение;
сильная головная боль;
иногда тошнота и рвота;потемнение в глазах;
учащённый пульс;
одышка.
Меры профилактики перегрева, теплового или солнечного ударов:
ограничить пребывание на улице;
снизить физические нагрузки;
при нахождении в помещениях обеспечить их проветривание;
носить лёгкую воздухопроницаемую одежду со свободным воротом;
при нахождении на улице обязательно надевать головной убор;
не перегружать пищеварительную систему: употреблять лёгкую пищу небольшими порциями;
пить больше жидкости комнатной температуры;
не следует употреблять алкогольные напитки;
в течение дня рекомендуется по возможности принять душ или протирать участки тела прохладными влажными салфетками, мокрым полотенцем
поездки на личном и общественном транспорте следует ограничить или планировать их в утреннее или вечернее время;
прежде чем сесть в автомобиль, который стоял под открытым небом в солнечный день, на несколько минут откройте все двери или опустите стёкла для сквозного проветривания;
не оставляйте детей и домашних животных в закрытых автомобилях;
Помните! Особенно подвержены риску получить солнечный или тепловой удар пожилые люди и дети, поскольку их система терморегуляции несовершенна. В группе риска также находятся люди с избыточной массой тела, страдающие сердечно-сосудистыми, эндокринными и другими хроническими заболеваниями.