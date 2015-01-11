Меры профилактики перегрева, теплового или солнечного ударов в жару

Уважаемые жители округа!

Муниципальное учреждение «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» информирует:

Наиболее частыми признаками солнечного и теплового ударов являются:

головокружение;

сильная головная боль;

иногда тошнота и рвота;потемнение в глазах;

учащённый пульс;

одышка.

Меры профилактики перегрева, теплового или солнечного ударов:

ограничить пребывание на улице;

снизить физические нагрузки;

при нахождении в помещениях обеспечить их проветривание;

носить лёгкую воздухопроницаемую одежду со свободным воротом;

при нахождении на улице обязательно надевать головной убор;

не перегружать пищеварительную систему: употреблять лёгкую пищу небольшими порциями;

пить больше жидкости комнатной температуры;

не следует употреблять алкогольные напитки;

в течение дня рекомендуется по возможности принять душ или протирать участки тела прохладными влажными салфетками, мокрым полотенцем

поездки на личном и общественном транспорте следует ограничить или планировать их в утреннее или вечернее время;

прежде чем сесть в автомобиль, который стоял под открытым небом в солнечный день, на несколько минут откройте все двери или опустите стёкла для сквозного проветривания;

не оставляйте детей и домашних животных в закрытых автомобилях;

Помните! Особенно подвержены риску получить солнечный или тепловой удар пожилые люди и дети, поскольку их система терморегуляции несовершенна. В группе риска также находятся люди с избыточной массой тела, страдающие сердечно-сосудистыми, эндокринными и другими хроническими заболеваниями.