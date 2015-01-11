Минздрав России: прививку против коронавируса следует повторять через полгода

Минздрав России утвердил временные методические рекомендации «Порядок проведения вакцинации взрослого населения против COVID-19», сообщает официальный телеграм-канал федерального ведомства.

«Проводить повторную вакцинацию и вакцинацию после болезни можно через шесть месяцев любой зарегистрированной вакциной. Сдача анализов на антитела перед вакцинацией не требуется. Важно своевременно вакцинироваться вне зависимости от наличия и количества антител. Это связано с тем, что в настоящий момент не существует утвержденного маркера (определенного защитного уровня антител), который бы надежно предсказывал профилактическую эффективность вакцин. Работы по установлению такого параметра находятся в стадии исследований и пока не приняты, в том числе ВОЗ»,

— замечают в Минздраве.

В ведомстве также напоминают, что прививка от COVID-19 защищает человека от тяжелого течения заболевания и летального исхода. В настоящее время изучается, в какой степени она предотвращает передачу вируса другим людям. Чтобы защитить окружающих и себя, даже после вакцинации необходимо соблюдать санитарные меры.

В Челябинской области переболевшим ставят прививку от коронавируса уже несколько месяцев. Местные медики также рекомендуют перенесшим болезнь прививаться через полгода после выписки, независимо от уровня антител.

Ревакцинацию от коронавируса официально прошел лишь один житель области — первый вице-губернатор Ирина Гехт. Первые две прививки она поставила летом прошлого года в Москве, а на днях повторно привилась от коронавируса вакциной «Спутник V». Через год после первой вакцинации, по словам Гехт, уровень антител упал до критически низких значений, поэтому ревакцинация стала осознанным шагом и проводилась по рекомендации врачей.

Регион продолжает активно вакцинировать жителей. Накануне в Челябинскую область поступила дополнительная партия вакцины от коронавируса.

Накануне Владимир Путин объяснил законность обязательной вакцинации от ковида. А Роспотребнадзор рассказал о мутациях коронавируса в Челябинской области и назвал категории пациентов, чьи анализы изучают особенно тщательно.

Девять баз отдыха Челябинской области запускают акцию «2 + 1» для вакцинированных от коронавируса туристов: при бронировании не менее трех суток в кемпинге на туристской базе один день на каждого привитого будет предоставляться бесплатно.

https://www.1obl.ru/news/koronavirus/minzdrav-rossii-privivku-protiv-koronavirusa-sleduet-povtoryat-cherez-polgoda/