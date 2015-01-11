Жильцы проблемного дома в Кыштыме обратились к президенту

30 июня президент Владимир Путин провел прямую линию с населением. В центр обработки обращений поступило почти два миллиона вопросов. Одно из обращений было от жителя Кыштыма.

Тимур Оев снял на видео состояние подъезда многоквартирного дома № 100 по улице Красной Звезды: разбитые окна, потрескавшиеся стены. Видео не вышло в эфир прямой трансляции, однако местные власти подготовили комментарий по ситуации. Дом не признан аварийным, месяц назад его инспектировала комиссия, а долги жильцов перед поставщиками услуг накопились почти на 2 миллиона рублей, сообщает пресс-служба Кыштымского городского округа.

В своем видеообращении Тимур Оев показал главе государства, в каком состоянии находится пятиэтажный дом.

«Все стекла разбиты, имущество общего пользования. А вот несущая стена дома. Если присмотреться, то отчетливо видно, что вся стена в трещинах — а это существенно, все плиты держатся на ней. Вот заделали немного, а она идет до четвертого этажа. Фундамент у дома просто отпадает»,

— прокомментировал он свое видео.

В администрации Кыштымского округа пояснили, что дом построен в 1967 году. Ранее он числился как общежитие ведомственного предприятия. Сейчас в собственности жильцов находятся почти 90% квартир. Дом не признан аварийным, более того — в администрации округа не было обращений от жильцов о признании дома непригодным для жилья. Соответственно нет и оснований для расселения.

Проблема неухоженного дома в другом. Управляющая компания ООО «Гарант» не может взыскать долги с некоторых хозяев квартир.

«На 20 июня 2021 года задолженность собственников помещений перед управляющей компанией за содержание и ремонт общедомового имущества составляет 1 248 784,20 рубля. По информации, размещенной на сайте регоператора по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Челябинской области, задолженность по дому составляет 472 753, 45 рубля»,

— пояснили в администрации округа.

Состояние дома находится на контроле управляющей компании. В доме оборудованы системы водоснабжения, водоотведения, отопления, электричества. Внешний вид, судя по видео, оставляет желать лучшего.

«В начале июня был организован комиссионный выезд сотрудников Управления городского хозяйства и УК ООО „Гарант“. С торца дома на фасаде видна поверхностная трещина: от фундамента до второго этажа. На самом фундаменте — растрескивание и отслоение облицовочного штукатурного слоя, частичное разрушение облицовочной кирпичной кладки. Разрушение фундамента не выявлено. В подъезде остекление окон выполнено поликарбонатом, местами фанерой. Причина — выбивание стекол жителями дома, такие происшествия неоднократно фиксировались в полиции. ООО „Гарант“ частично проведены работы по заделке трещин облицовочного слоя фундамента дома, по восстановлению лестничного ограждения в левом крыле подъезда, по изоляции электропроводов в подъезде»,

— пояснили в мэрии Кыштыма.

По программе капремонта ремонт фасада, фундамента и общедомовой системы электроснабжения запланирован на 2028—2030 годы, а водоснабжения и того позже — на 2034—2036 годы. Пока управляющая компания подготовила обращение в фонд о переносе срока капремонта на более ранний. Но для этого необходимо собрание жильцов.

В администрации округа уточнили, что вопрос о ненадлежащем содержании общего имущества дома и привлечении управляющей организации к ответственности рассматривают надзорные органы.

https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/dom-v-kyshtyme-zhiltsy-kotorogo-obratilis-k-prezidentu-ne-priznan-avariynym/