Врач предупредил об аллергии от солнца у вакцинированных от COVID-19

Людям, которые сделали прививку от короновируса, следует ограничить время пребывания на солнце, особенно, когда оно излучение наиболее интенсивно, – длительное нахождение под прямыми лучами может спровоцировать аллергическую реакцию.

Об этом сообщил в интервью радио Sputnik врач-пульмонолог Сергей Пурясев.

«Пребывание под прямыми солнечными лучами всегда несет опасность, даже для здорового человека, потому что ультрафиолетовое излучение приводит к ожогам и, как следствие, к большому выбросу гистамина. Это очень мощный фактор, который вызывает аллергическую реакцию», – отметил Сергей Пурясев.

Врач считает, что для нормальной реакции на прививку следует избегать палящего солнца не только после введения первого, но и после второго компонента вакцины, в то время пока вырабатываются антитела,

Врач советует выходить на пляж в 6 утра, уже в 10-11 часов уходить и вечером появляться после 17-18 часов. С собой необходимо иметь антигистаминные препараты, которые снижают проявление аллергии.

https://dostup1.ru/medicine/Vrach-predupredil-ob-allergii-ot-solntsa-u-vaktsinirovannyh-ot-COVID-19_138590.html