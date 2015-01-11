ММПКХ подаст в суд на ГЖИ из-за перерасчетов за отопление

Ситуация с домами, жильцы которых получили платежки ММПКХ с многотысячным перерасчетом за отопление, находится в зоне постоянного внимания озерских властей. И администрация, и Собрание депутатов – на стороне людей, готовы отстаивать их интересы.

Напомним, что проблема обозначилась в начале июня, когда собственникам квартир многоквартирных домов по ул. Дзержинского, 53 и Гайдара, 23 пришли квитанции об оплате счетов за отопление в период с 2018 по февраль 2021 года с обозначенной задолженностью от 5 до 15 тысяч рублей с квартиры.

-Нас такая ситуация не устраивает, у нас были общедомовые приборы учета на доме, мы платили по показаниям, а теперь говорят, что надо было платить по нормативу, поэтому мы остались должны, - говорят жители дома.

Администрация и Собрание депутатов сразу же подключились к решению вопроса.

10 июня в актовом зале школы № 33 состоялось собрание жителей «пострадавших» многоквартирных домов, на которую были приглашены руководители ММПКХ (директор – Каюрин А.М.) и управляющей компании «Система» (директор Грязнов А.). Участие в собрании приняли лидер Озерского местного отделения «Единой России» Максим Шитов и председатель Собрания депутатов Сергей Гергенрейдер.

По словам представителей ММПКХ, перерасчет за отопление связан с предписанием Государственной жилищной инспекции. Оно появилось по результатам проведенной проверки.

В ходе этой встречи ММПКХ предложило предоставить годовую рассрочку, разъяснения ММПКХ не удовлетворили. Предложение о рассрочке платежа было отвергнуто единогласно. Большинство выступающих настаивали на том, что жители не должны оплачивать квитанции с перерасчетом.

Сергей Гергенрейдер и Максим Шитов поддержали возмущенных участников собрания. Депутаты предложили создать инициативную группу, в которую войдут жильцы домов Дзержинского, 35 и Гайдара, 23 и специалисты коммунальной сферы. Первое ее заседание состоялось на прошлой неделе. Совместно с собственниками жилья было решено искать правовое решение проблемы в интересах людей.

Ситуацию комментирует первый заместитель главы округа Иван Сбитнев:

-По поручению главы округа руководству ММПКХ были даны указания проработать возможность решений по отмене платежей по представлению Госжилинспекции. Безусловно, в данной ситуации администрация, и Собрание депутатов на стороне жильцов дома № 35, и будут действовать, исходя из их прав и интересов.





Достигнута следующая договоренность: сейчас ММПКХ при содействии администрации подготовило исковые заявления в суд на неправомерные действия ГЖИ в части требования пересчета платежей. Эти действия должны привести к тому, что муниципальное предприятие может пересчитать платежи и вернуть на нулевую позицию все расчеты. У тех жильцов, кто уже оплатил сумму по квитанциям, это будет считаться переплатой.

Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа