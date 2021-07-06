Вакцинация в округе идет хорошими темпами

Сегодня под председательством Евгения Щербакова прошло очередное заседание штаба по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции в Озерском городском округе.

В муниципальном образовании, как и в целом по стране, отмечается рост заболеваний вирусными пневмониями и коронавирусной инфекцией. Поэтому на штабе отмечалась необходимость строгого соблюдения мер безопасности – масочного режима и соблюдения дистанции в общественных местах. По информации главного государственного санитарного врача по округу Эдуарда Будущева, за первую неделю июля зарегистрировано 108 заболевших коронавирусом, наиболее интенсивный рост заболевших – среди лиц трудоспособного возраста (64% жителей до 60 лет).

Одной из основных тем остается вакцинация, которая идет в Озерске хорошими темпами: на 7 июля первым компонентом вакцины привито 13904 человека, вторым – 10142 жителя округа. В среднем в день вакцинируется от 350 до 380 жителей округа.

Сотрудники ПО «Маяк» проходят процедуру вакцинации в здравпунктах своих подразделений.

Главный врач Клинической больницы № 71 Евгений Фомин проинформировал участников штаба о количестве находящихся в стационаре пациентов – 73 человека, они получают необходимое лечение. Ограничительные меры во всех лечебных стационарных учреждениях сохраняются – больницы закрыты для посещений больных родственниками. При госпитализации поступающим в лечебное учреждение проводится ПЦР-тест, и только спустя несколько дней больной поступает в профильное отделение. Плановые операции не отменяются. Экстренным больным сначала проводят экспресс-тест, затем ПЦР-анализ.

Руководитель центра гигиены и эпидемиологии Игорь Ширяев отметил, что мощности лаборатории, производящей исследование ПЦР-тестов, хватает, сами тесты также есть в достаточном количестве.

Для желающих вакцинироваться действует предварительная запись для тех, кто планирует поставить вакцину в течение месяца на сайте КБ № 71 в разделе Вакцинация. Городская поликлиника

Запись на вакцинацию доступна по телефонам:4-40-90 (городская поликлиника), 2-50-12 (заводская поликлиника).

Также можно прийти без предварительной записи в кабинет № 602 городской поликлиники. Вакцина будет поставлена в день обращения. С собой необходимо взять паспорт и СНИЛС. График работы кабинета № 602 в городской поликлинике: пн-пт - 8:00-18:00.

Напоминаем, 8 июля в 19 часов (московское время) состоится прямой эфир на тему вакцинации с доктором медицинских наук, профессором Самарского Государственного медицинского Университета, экспертом московского отделения ОНФ, представителем России во Всемирном конгрессе организаций пациентов при ООН Яном Власовым. Эфир пройдет на YouTube-канале Фонда «АТР АЭС», доступ по ссылке https://youtu.be/hD8X_U4-R2Y

Жители городов присутствия Госкорпорации «Росатом» приглашаются к участию в диалоге, чтобы получить ответы на самые актуальные вопросы, связанные с вакцинацией и ее влиянием на здоровье.

Проект «Диалог с доктором» поможет разобраться в теме вакцинации и «коллективного иммунитета», а также получить ответы на самые злободневные вопросы, связанные со здоровьем.

Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа