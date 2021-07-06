ТВ Эфир 60+. Георгий Кашков.

Жаркая погода позволяет детям большую часть времени проводить на открытом воздухе. Старожилы рассказывают, что не помнят такого, чтобы вода в озере Акакуль прогревалась до 30 градусов. Оздоровление и солнечные ванны в полном объеме: после завтрака на пляж, после полдника – снова на пляж Подробнее