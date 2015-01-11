Эдуард Будущев: «Поставил прививку, болеть COVIDом больше не хочу»

- Эдуард Борисович, как складывается ситуация с распространением коронавирусной инфекции в округе?
- В июне СОVID-19 заболело 139 человек. По сравнению с маем, заболеваемость в июне подскочила в 4,3 раза. В текущем месяце рост еще больше усилился. Только за первую неделю июля зарегистрировано 108 заболевших. 64 % больных СОVID-19 из числа заболевших в июле это лица до 60 лет. 26.5 % - это совсем молодые люди от 19 до 35 лет.
В инфекционной больнице на сегодняшний день развернуто 120 коек для больных коронавирусной инфекцией, из них больше половины занято больными (на 7 июля 73 человека). Для сравнения: в начале июня было занято только 4 койки.
- Как вы считаете, почему в июне начался такой резкий подъем заболеваемости?
- СОVID-19 – инфекция, которая предполагает подъем заболеваемости в осенне-зимний период. Мы ждали роста заболеваемости в осенне-зимний период, однако СОVID-19 ломает все закономерности. Есть разные гипотезы такой ситуации. Одна из основных – это незначительное изменение вируса, которое привело к его более высокой заразности.
- Что нам ждать от новой волны заболеваемости СОVID-19?
- Анализ показывает, что стало больше болеть лиц работоспособного возраста. Эти люди имеют много контактов, что способствует более быстрому распространению инфекции. Конечно, определенную роль в распространении инфекции играет и то, что часть жителей округа уже переболела и сделала прививки от СОVID-19. На сегодня привитых 18,8% от взрослого населения ОГО. Этого, конечно, мало. По методическим рекомендациям, необходимо чтобы привились 60 % от взрослого населения. Тем не менее, количество людей, имеющих иммунитет, стало больше, и они сдерживают рост заболеваемости.
Положительным моментом является то, что ушел «психоз». Люди, в большинстве своем, более спокойно относятся к пандемии. Однако многие так и не научились понимать, что необходимо соблюдать элементарные гигиенические нормы. Посмотрите, как большинство из нас носит маски и носят ли их вообще? Если мы и дальше будем так безалаберно относиться к своему здоровью и здоровью окружающих, то ничего хорошего от этой волны мы не дождемся. Пользуясь случаем, призываю жителей Озерска позаботиться о своем здоровье и здоровье близких - поставить вакцину и надевать маски.
- Эдуард Борисович, вакцинация является панацеей в период пандемии?
- У нас нет других эффективных мер защиты против СОVID-19, кроме вакцинации. Рано или поздно мы все столкнемся с вирусом. Будет наш организм готов к встрече с данной инфекцией или нет, каждый решает сам. Поскольку мы имеем дело с заболеванием, характеризующимся высокой летальностью и тяжелым клиническим течением, а мы это ощутили на своих знакомых, близких, коллегах, то значимость вакцинопрофилактики бесспорна.
- Вы говорили в предыдущем интервью, что полгода назад тяжело переболели СОVID-19 и собираетесь поставить прививку...
- Да, я так и сделал. Поставил первый компонент прививки. Чувствую себя нормально. Болеть СОVIDом больше не хочу.
Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа