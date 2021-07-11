Синоптики пообещали южноуральцам порывы ветра и до 23 градусов тепла

Переменная облачность, без осадков и до 23 градусов тепла ожидается в Челябинской области в понедельник, 12 июля.

По информации синоптиков, днем порывы северного ветра в городе могут достигать 16 метров в секунду. Атмосферное давление повысится до 737 миллиметров ртутного столба.

Добавим, максимальная температура по области составит от 19 до 24 градусов, прогнозируются порывы ветра до 15-18 м/с, преимущественно без осадков.

https://dostup1.ru/society/Sinoptiki-poobeschali-chelyabintsam-poryvy-vetra-i-do-23-gradusov-tepla_138819.html