В Кыштыме появится новый арт-объект Индустриальной биеннале

В День металлурга в Кыштыме, 19 июля, откроют новый арт-объект. В русле реки Кыштымка недалеко от набережной установят металлическую скульптуру металлурга, у которого на плече будет «дразнилка» — длинное бревно, использовавшееся в старину при выплавке меди.

Скульптуру подготовил Иван Горшков, воронежский художник, обладатель премии в области современного искусства «Инновация», номинант на премию Кандинского. Сотрудничество с Кыштымом стало возможным благодаря 6-й Биеннале современного искусства. Уральский городок во второй раз попал в список арт-резиденций, площадок, на которые приезжают художники из других регионов и даже стран.

Промышленный Кыштым очень заинтересовал воронежского художника, потому что Иван в последнее время много работает с металлом. В рамках арт-резиденции Горшков приехал в Кыштым весной, чтобы познакомиться с территорией и посмотреть на заводы. Силами администрации и центра развития туризма Кыштымского городского округа художник побывал в металлургических цехах графитового и медеэлектролитного заводов.

Тут он и увидел «дразнилку» — сырое сосновое или березовое бревно, которым, как половником, перемешивают медь во время плавки, чтобы избавиться от оксидов. Исторический процесс заинтересовал художника, и именно такой арт-объект он решил встроить в культурный слой Кыштыма.

«У меня были разные варианты скульптур, связанные с мифологическими сюжетами и горной тематикой. Но когда я увидел этот поразительный процесс, услышал весьма интригующее название, то понял, что это самое точное впечатление. Кроме того, такой проект отлично вписывается в философию Уральской биеннале и в сам Кыштым, не кажется инородным предметом»,

— делится подробностями творческих поисков Иван Горшков.

В своей мастерской художник сварил статую металлурга, а бревно изготовил из искусственного камня. Пестрый материал напоминает сплав полудрагоценных камней, которыми богаты недра горного Урала. Скульптура буквально вчера была отправлена в Кыштым.

Колосс с бревном решено установить в русле реки Кыштымка, в черте города. Выполненный в духе советского авангарда рабочий будет стоять по колено в воде, как бы подчиняя стихию промышленному процессу, поддерживая исторический контекст металлургического города. В этом, пожалуй, главная задача всех художников Уральской биеннале — вписать новый арт-объект в жизнь, истории и мифы каждой территории, этакий принцип партисипативности.

«В скульптуре пересекаются история города, его индустриальное начало, природные богатства края, непривычные формы и материалы. Очень современное искусство. Я так понимаю, что мы должны подготовить кыштымцев к тому, что к Дню металлурга на речке появится необычный, современный арт-объект. Знаю, что это событие вызовет и повышенный интерес, и резонанс. Ведь отношение к современному искусству у всех разное»,

— говорит глава Кыштыма Людмила Шеболаева.

Установка скульптуры начнется 14 июля. Уже сейчас Иван Горшков находится в Кыштыме, оценивает площадку и «контекст», в который вписывается новый арт-объект.

«Насколько это необычно для горожан? Искусство ведь и должно быть необычным, создавать новые ситуации. Эта скульптура не шокирует, сделана не ради эпатажа, а как раз наоборот, является компромиссом между современным искусством и уральским металлургическим городом с богатой историей. Мне нравится Кыштым, уральская природа, тут очень красиво»,

— художник оглядывается по сторонам, оценивая площадку, где разместится колосс, и кыштымские виды.

https://www.1obl.ru/news/kultura/v-kyshtyme-poyavitsya-novyy-art-obekt-industrialnoy-biennale/