В Челябинской области появились мошенники, собирающие помощь для погорельцев

В начале этой недели правительство Челябинской области объявило сбор благотворительной помощи для погорельцев из сел Запасное и Джабык. Власти сразу назвали две организации, которым официально поручено аккумулировать вещи и деньги. Но желающих помогать было больше. К сожалению, среди них есть мошенники.

С высокой долей вероятности мошенниками можно назвать некоммерческие организации, которые собирают материальную помощь на банковскую карту. По российским законам, такие сборы запрещены. И законопослушные фонды объявляют сбор денег на свой банковский счет. При таком сборе они обязаны отчитаться за каждый рубль.

«А если деньги собирают на карту, владелец карты может оставить себе часть отчислений. Точно так же с вещами: мошенник может оставить себе часть вещей. Проконтролировать это нельзя. Запретить такие сборы мы тоже не можем. Южноуральцам стоит быть осторожнее»,

— говорит Комиссаров.

Кроме того в Запасное и Джабык приезжают представители нетрадиционных религий и собирают персональные данные погорельцев. Не понятно зачем. В дальнейшем данные также могут использовать для совершения противоправных действий.

Официально уже несколько раз объявляли, что сбор вещей для погорельцев закрыт.

«Всего за несколько дней южноуральцы собрали тонны гуманитарной помощи: вещи, продукты, бытовую химию. Но многие погорельцы разъехались по родным и живут, например, в Караталах. Они не поедут в Джабык за банкой тущенки. К тому же им помогают их близкие и знакомые. На месте остались всего 15-17 семей, которым столько всего не нужно. Мы уже начали перенаправлять продукты и вещи малоимущим семьям из соседних сел»,

— рассказывает Михаил Комиссаров.

Тем не менее известны случаи, когда южноуральцы все еще собирают продукты и вещи фурами. Возникает вопрос: куда они все это повезут?

«Если сегодня и помогать, то бытовой техникой и деньгами. Деньги пойдут на покупку строительных материалов, на дальнейшее обустройство жилья»,

— говорит Комиссаров.

Уточнить актуальную потребность в вещах и адреса пунктов сбора можно по телефону горячей линии Фонда поддержки гражданских инициатив Южного Урала: 8 (351) 220-74-20 (добавочный 7). Это фонд выбран губернатором области как официальный оператор по сбору гуманитарной помощи для погорельцев.

Перечислить деньги можно на счет «Союз женщин Челябинской области». Эта организация назначена губернатором оператором по сбору материальной помощи для погорельцев. На сайте Союза женщин есть полные банковские реквизиты для перечисления денег.

Перечислить платеж также можно через приложение «Сбербанк онлайн». Для этого необходимо зайти в раздел «Платежи», в строке «Поиск» набрать «Союз женщин Челябинской области». Программа автоматически заполнит реквизиты благотворительного счета. Далее необходимо заполнить свои данные и перевести деньги.

Напомним, крупные природные пожары бушевали на прошлой неделе. Потери селян из Джабыка и Запасного, оставшихся без крова, невосполнимы — вместе с имуществом, которое еще можно восстановить, в пепел превратились памятные вещи, ценности — все то, во что вложены труды и старания людей.

Этот пожар стал самым сильным в Челябинской области за последние годы, если учитывать, что от огня не удалось отстоять десятки домов.

https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/v-chelyabinskoy-oblasti-moshenniki-sobirayut-gumanitarnuyu-pomoshch-dlya-pogoreltsev-iz-sel-zapasnoe/