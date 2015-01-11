В «Орлёнке» создана атмосфера дружбы и веселья

С 12 июля в детском оздоровительном лагере «Орлёнок» началась третья смена летней кампании 2021 года. С первого же дня игры и мероприятия помогали создать «орлятскую» атмосферу дружбы и веселья.

В первый день смены 261 ребенок познакомился со своими соотрядниками, вожатыми и воспитателями. После игр на знакомства на свежем воздухе, вся дружина отправилась заполнять личный «пионерский дневник», где они отвечали на вопросы об истории лагеря «Орленка». Каждый отряд «добывал» ответы, используя собственную смекалку – QR-коды было не так просто найти.

Вечер первого дня был очень позитивным и ярким. Вся дружина проходила станции на знания медиа трендов – «ТikТok вечерок». Каждый отряд смог заработать себе наклейки успешного прохождения и познакомиться с модными течениями культуры и медиа среды.

В течение всех дней ребята активно готовились к предстоящей торжественной линейке открытия смены. Все творческие силы детей и педагогического состава были направлены на создание актуальных программе смены названий и девизов, а репетиции танцев и песен проходили с самого утра.

Важно, что помимо развлекательных мероприятий, дети, приехавшие в «Орленок», смогут не только оздоровиться, повеселиться и найти новых друзей.

В течение всей смены орлята будут коллективно действовать как «медиа отряд», в котором будут свои редакторы, фотографы, иллюстраторы и другие роли. Каждый ребенок узнает об актуальных и интересных особенностях медиа и IT сферы.

В каждом отряде лагеря состоялось первое занятие специального курса «Медиа_отряд». Программа и продолжительность занятий составлена в соответствии с возрастом и интересом детей.

Яркий праздник открытия смены уже на третий день помог раскрыть и реализовать много детей из разных отрядов. Так, это и флагоносцы, и актеры, танцевальный состав, и капитаны отрядом, отдающие раппорт. Важно, что у нас получилось реализовать детей, которые уже не раз в этом сезоне выбирают отдых в «Орленке». Так, эти ребята стали ведущими!

Каждый день в «Орленке» наполнен событиями. Так, самым ярким событием спортивной жизни на этой смене стала торжественная церемония открытия «Юниады». Каждый отряд подготовил спортивную пирамиду, где смогли реализовать все акробатические и гимнастические способности своих детей.

А церемония передачи и зажжения олимпийского огня, с участием всех воспитателей, вожатых и администрации, стала красивым завершением спортивного праздника.

Смена идет продуктивно и интересно. Ждем новых свершений, талантов и открытий!

Дворец творчества детей и молодежи.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/47749/