Поздравляем мусульман со священным праздником Курбан-байрам!

Сердечно поздравляем вас со священным праздником Курбан-байрам!
Этот праздник служит для мусульман нравственной опорой, символизирует духовное очищение, учит гуманному и внимательному отношению к ближнему. Сегодня верующие посещают мечети и возносят молитву, помогают нуждающимся, дарят внимание сиротам, совершают различные благие дела.
Мусульмане нашего округа всегда отличались толерантностью, приумножали добро и справедливость, бережно хранили национальные традиции. Пусть лучшее, что исповедует ислам, передается из поколения в поколение.
Мы верим, что Курбан-байрам наполнит теплом и радостью ваши сердца, вселит надежду и уверенность в завтрашнем дне, укрепит общественное согласие и гражданский мир в нашем округе.
Желаем всем мусульманам крепкого здоровья, благополучия, успехов во всех благих начинаниях!
Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков.
Председатель Собрания депутатов Озерского городского округа С.Н. Гергенрейдер.
Уважаемые южноуральцы!
Поздравляю всех мусульман с праздником Курбан-байрам!
Это один из самых почитаемых праздников для приверженцев ислама, день, когда через обряды и искренние молитвы верующие приближаются к Всевышнему. Курбан-байрам возвращает нас к истокам веры и напоминает о вечных ценностях – милосердии, бескорыстии, чистоте помыслов, ответственности за близких людей, уважении к окружающим.
На Южном Урале традиции ислама издавна являются неотъемлемой частью региональной культуры. Желаю всем мусульманам Челябинской области бережно хранить свое культурное наследие, жить в гармонии с собой и миром, внося посильный вклад в процветание нашей Родины. Счастья, достатка, любви и взаимопонимания в семьях. Да будет благословен ваш праздник!
Губернатор Челябинской области А.Л. Текслер.
Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа