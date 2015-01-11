Внимание! Ищем очевидцев ДТП!

3 июля 2021 года в период времени с 10:50 часов по 10:55, на улице Промышленная 5, произошел выброс металлического предмета из-под колес движущегося со встречного направления неустановленного транспортного средства иностранного производства по типу «Пикап», в результате чего причинены технические повреждения автомобилю Renault LOGAN.

В период времени с 17:00 2 июля до 07:00 3 июля, на улице Матросова 26, неизвестный водитель, управляя неустановленным автомобилем, совершил наезд на припаркованный автомобиль Nissan X-Trail. После чего скрылся с места дорожно-транспортного происшествия.

В целях установления причин, убедительная просьба к лицам, владеющим какой - либо информацией о данном происшествии, сообщить в ОГИБДД Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск по телефону 4-36-02.

ОГИБДД УМВД России по ЗАТО г.Озерск