Полиция предупреждает! 10 схем мошенничества!

Новый штамм коронавируса «дельта» является более патогенным и приводит к тяжелым последствиям у относительно молодых пациентов. Из-за этого средний возраст людей, попавших в ковидную реанимацию, снизился до 45 лет. Об этом в среду, 21 июля, на брифинге для журналистов рассказала первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт Подробнее