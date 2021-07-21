Оперативная информация

Вчера в поселке Метлино более 200 частных домов остались без электричества. В поселок незамедлительно отправилась бригада специалистов, которые после обнаружения повреждения на линии электропередачи занялись устранением неисправности Подробнее
Прививка от коронавируса не является стопроцентной защитой от коронавируса. Но получившие вакцину южноуральцы переносят болезнь в более легкой форме. Об этом в среду, 21 июля, во время брифинга с журналистами заявила первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт Подробнее
Новый штамм коронавируса «дельта» является более патогенным и приводит к тяжелым последствиям у относительно молодых пациентов. Из-за этого средний возраст людей, попавших в ковидную реанимацию, снизился до 45 лет. Об этом в среду, 21 июля, на брифинге для журналистов рассказала первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт Подробнее