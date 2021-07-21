Под Каслями 62-летний мужчина пропал, переплывая озеро Иртяш

Спасатели обнаружили 62-летнего мужчину, который переплывал озеро Иртяш (Каслинский район, Челябинская область) с помощью надувной подушки.

Обеспокоенные родственники вызвали спасателей и рассказали, что мужчина уплыл четыре часа назад и пропал из поля зрения. К месту вызова выехали сотрудники МЧС, сообщение также передали в поисково-спасательный отряд города Кыштым. Включились в работу и специалисты каслинского отделения государственной инспекции по маломерным судам.

Оказалось, что мужчина часто совершает такие заплывы и возвращается в течение пары часов.

В итоге спасатели обнаружили пловца, когда тот возвращался на берег. Он доплыл на надувной подушке до острова, немного отдохнул там и поплыл обратно.

В МЧС предупредили, что такие заплывы на длинную дистанцию могут закончиться трагедией. «Люди должны со всей ответственностью относиться к отдыху на водоемах. Не купайтесь и, тем более, не ныряйте в незнакомых местах, не заплывайте за буйки, не уплывайте на надувных матрасах, плавательных подушках и кругах далеко от берега. Не купайтесь в нетрезвом виде, обязательно научите плавать своих детей и не оставляйте их без присмотра», – обратился к гражданам исполняющий обязанности начальника Каслинского пожарно-спасательного гарнизона Виктор Черкасов.

https://dostup1.ru/accident/Pod-Kaslyami-62-letniy-muzhchina-propal-pereplyvaya-ozero-Irtyash_139195.html