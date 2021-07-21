В Кыштыме объявлен карантин по бешенству

На территории Кыштыма объявлен карантин по бешенству животных – эпизоотический очаг находится в поселке Увильды.

«Эпизоотический очаг расположен в поселке Увильды, на территории, прилегающей к санаторию “Лесное озеро” и улице Октябрьская. В настоящее время специалисты Озерской городской ветеринарной станции по борьбе с болезнями животных проводят противоэпизоотические мероприятия в данном районе», – говорится в сообщении.

Напомним, в эпизоотических очагах запрещено:

• лечение больных восприимчивых животных;

• посещение территории посторонними лицами, кроме персонала, ветеринаров и проживающих здесь лиц;

• ввоз и вывоз животных, кроме привитых от бешенства в течение 179 календарных дней, предшествующих вывозу, в том числе на убой на предприятия по убою животных или оборудованные для этих целей убойные пункты;

• перемещение и перегруппировка животных;

• снятие шкур с трупов восприимчивых животных.

В неблагополучных пунктах запрещается проведение ярмарок, выставок и других мероприятий, связанных с перемещением и скоплением животных, их вывоз, а также отлов диких животных для зоопарков.

Бешенство – вирусное заболевание с признаками поражения центральной нервной системы, всегда заканчивается смертью. Болеют дикие, домашние, сельскохозяйственные животные и человек. Дикие животные (песцы, лисы и другие) являются источником вируса в 90% случаев. Большую опасность представляют укусы бродячих собак и кошек. Заражение происходит через слюну больных животных, главным образом при укусах, а также через ссадины, царапины, ослюнения кожных покровов, слизистую оболочку глаз, полости рта, носа и даже при соприкосновении с каким-либо предметом или одеждой, загрязненными слюной бешенного животного. Возможна передача вируса кровососущими насекомыми, можно заразиться и при снятии шкур животного.

Характерные признаки болезни у животных

Заболевание животных может проявляться как в буйной, так и в тихой (паралитической) формах.

Больная собака угнетена, забирается в темный угол, не откликается на зов хозяина, хрипло лает, грызет палки, глотает камни, из-за рта течет слюна, появляется косоглазие, отказывают задние ноги. Собака может в дикой злобе кидаться на всех подряд и бежать, не разбирая дороги. При бешенстве в тихой форме собака может виновато ластиться к хозяину, а потом как бы случайно укусить его. Может убежать из дома. Боязни воды (гидрофобии) у собаки обычно не бывает, и вода, поставленная перед животным, не является достоверной проверкой его здоровья.

Кошки, тоже могут болеть буйно и тихо. Буйство их очень опасно. Бешеная кошка прыгает людям на голову, грызет, кусает и царапает все, что попадается на дороге. Однако кошка может тихо забраться в подвал или под диван и укусить человека, когда ее будут вытаскивать.

Бешеная лисица забегает в поселки, залезает в сараи, кусает скот, дерется с собаками. Она может выйти на дорогу и стоять, не обращая внимания на людей. Но если к ней подойти, почти всегда бросается на человека. Больная енотовидная собака, наоборот, чаще всего затаивается, лежит неподвижно. Трогать такое животное, класть его в багажник и привозить домой очень опасно. Особенно страшен бешеный волк, наносящий множественные глубокие укусы, часто в голову.

Бешеные коровы ревут, отказываются от еды, зевают, бросаются на стены. Больные овцы и козы прыгают на стены и кусают других животных, бросаются на людей и на собак. Водобоязни у них нет. Больные копытные, если даже у них нет видимой агрессии, могут иметь испуганный взгляд, отвисшую челюсть и выглядеть для хозяина как (подавившиеся косточкой).

Больные дикие животные, как правило, теряют страх перед человеком, приходят в населенные пункты и на дачные участки, сами идут на контакт, проявляют излишнее дружелюбие, но при этом могут нападать на животных и людей. Такое нехарактерное поведение один из признаков бешенства. Знайте, если дикое животное не боится человека, не убегает от него, а наоборот приближается, значит, скорее всего, животное больное.

Если вы пострадали от укуса животного

Немедленно тщательно промойте рану с мылом, чтобы смыть слюну животного, и сразу же обратитесь за медицинской помощью в ближайшее медицинское учреждение для проведения курса антирабических прививок.

https://dostup1.ru/society/V-Kyshtyme-obyavlen-karantin-po-beshenstvu_139187.html