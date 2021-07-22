В Челябинскую область поступило 39 тыс. доз вакцины от коронавируса

В Челябинскую область поступило еще 39 тыс. доз вакцины «ГамКовидВак» («Спутник V») – в ближайшее время они будут распределены по медицинским учреждениям региона.

Записаться на вакцинацию можно через портал госуслуг, по телефону регистратуры поликлиники или по единому номеру 122. Также в выходные продолжают работать мобильные пункты вакцинации в торгово-развлекательных комплексах и садовых товариществах.

Напомним, по расчетам, для достижения коллективного иммунитета на территории Челябинской области необходимо вакцинировать не менее 1 млн 618 тыс. южноуральцев.

«Вакцинировано 42% от потребности. Большинство получили прививку "Спутник V", 17,5 тыс. человек вакцинированы "ЭпиВакКороной", 7,8 тыс. – "КовиВаком"», – рассказала первый вице-губернатор Ирина Гехт.

Она добавила, что в области ведется статистика по числу заболевших после вакцинации, однако уточнила, что «заразиться коронавирусом именно в результате прививки невозможно, поскольку российские вакцины инактивированные, то есть не содержат компонентов, которые могли бы воссоздать вирус».

Добавим, на Южном Урале зафиксированы случаи заражения COVID-19 спустя через несколько месяцев после прививки. По наблюдениям медиков, такие пациенты переносят инфекцию легче, часто не нуждаясь в кислородной поддержке даже при большом поражении легких.

https://dostup1.ru/medicine/V-Chelyabinskuyu-oblast-postupilo-39-tys-doz-vaktsiny-ot-koronavirusa_139236.html