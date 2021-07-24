Озёрский «Черный театр» открылся премьерой хоррора.

Жителей Челябинской области будут отстранять от работы без сохранения зарплаты в случае, если они не привились от коронавируса, не имея медицинского отвода. Об этом говорится в совместных разъяснениях Минтруда России и Роспотребнадзора по организации вакцинации в организованных рабочих коллективах и порядку учета процента вакцинированных, опубликованных на сайте Минтруда РФ Подробнее