«Администрация Озерского городского округа сообщает о том, что с 1 сентября 2021 года вступает в силу Федеральный закон от 05.04.2021 № 79-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон о «гаражной амнистии»).

В целях оказания содействия гражданам в оформлении прав на гаражи и земельные участки под ними в рамках Закона о «гаражной амнистии» Росреестром подготовлены и размещены по ссылке https://rosreestr.gov.ru/upload/Doc/press/Гаражная_амнистия_методичка.pdf методические рекомендации по применению Закона о «гаражной амнистии».

В связи со вступлением в действие Закона о «гаражной амнистии», предлагаем ознакомиться с нормативной документацией, скачав соответствующие файлы, указанные в ссылке».

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/47825/