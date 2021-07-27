Озерский режиссер Никита Трофимов стал получателем стипендии Правительства РФ

Озерский режиссер Никита Трофимов стал получателем стипендии Правительства Российской Федерации для молодых деятелей культуры и искусства в 2021 году.

Министерство культуры РФ объявило решение коллегии после рассмотрения кандидатов от всех творческих союзов: https://culture.gov.ru/documents/o-kandidatakh-na-pol..

Поздравляем Никиту Сергеевича Трофимова и желаем творческого полёта, не сбавлять оборотов, двигаться только вперёд!

О кандидатах на получение стипендий Правительства Российской Федерации для молодых деятелей культуры и искусства в 2021 году

https://culture.gov.ru/documents/o-kandidatakh-na-poluchenie-stipendiy-pravitelstva-rossiyskoy-federatsii-dlya-molodykh-deyateley-kul/

Информация Озерского театра драмы и комедии "Наш дом".

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/47830/