Озерский режиссер Никита Трофимов стал получателем стипендии Правительства РФ

Озерский режиссер Никита Трофимов стал получателем стипендии Правительства Российской Федерации для молодых деятелей культуры и искусства в 2021 году.
Министерство культуры РФ объявило решение коллегии после рассмотрения кандидатов от всех творческих союзов: https://culture.gov.ru/documents/o-kandidatakh-na-pol..
Поздравляем Никиту Сергеевича Трофимова и желаем творческого полёта, не сбавлять оборотов, двигаться только вперёд!
О кандидатах на получение стипендий Правительства Российской Федерации для молодых деятелей культуры и искусства в 2021 году
https://culture.gov.ru/documents/o-kandidatakh-na-poluchenie-stipendiy-pravitelstva-rossiyskoy-federatsii-dlya-molodykh-deyateley-kul/
Информация Озерского театра драмы и комедии "Наш дом".