Соцзащита перенесла срок начала выплат школьникам

Выплаты семьям школьников в размере 10 тыс. рублей начнутся на две недели раньше – об этом на совещании по вопросам подготовки к новому учебному году сообщил Владимиру Путину министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

По его словам, деньги на эти цели уже выделены и начнут поступать на счета родителей учащихся со 2 августа.

«Старт выплат был намечен на 16 августа, при этом технически уже к понедельнику мы будем готовы осуществить выплаты на 17 млн детей. Для этого нам потребуется внести изменения в постановление правительства, в котором указана дата начала выплаты. Мы готовы оперативно провести эту работу и можем начать выплаты с понедельника, со 2 августа. Система готова, деньги доведены, в понедельник выплатим средства», – заявил министр.

Напомним, ранее Путин предложил выплатить по 10 тыс. рублей для подготовки к школе всем гражданам России, в семьях которых есть дети от шести до 18 лет, и тем, кто продолжает обучение в школах, – инвалидам и лицам с ограниченными возможностями по здоровью от 18 до 23 лет.

https://dostup1.ru/society/Sotszaschita-perenesla-srok-nachala-vyplat-shkolnikam_139420.html