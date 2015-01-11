В Челябинскую область возвращается супержара

К концу текущей недели в Челябинской области вновь станет очень жарко.

По данным Челябинского Гидрометцентра, 30 июля в регионе столбики термометров покажут плюс 20-25, на юге – 26-31 градус выше нуля. В субботу, 31 июля, воздух прогреется до плюс 32 градусов. В воскресенье, 1 августа, будет плюс 24-29, на юге – 34 градуса тепла.

Также в эти дни ожидаются кратковременные дожди, в отдельных районах пройдут грозы, возможен град.

Синоптики обещают юго-западный, западный ветер со скоростью 4-9 м/с.

https://dostup1.ru/society/V-Chelyabinskuyu-oblast-vozvraschaetsya-superzhara_139442.html