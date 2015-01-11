Южноуральцев предупредили о возможном росте цен на хлеб

На Южном Урале самый дешевый хлеб в УрФО - его стоимость удается сдерживать в условиях аномальной жары и снижения урожайности.

По словам экспертов, траты на хлеб для южноуральцев вырастут незначительно: повышение цен вызвано удорожанием сырья, упаковки и траспортировки.

"Производителями хлеба обсуждается информация о повышении цен на продукцию. Минсельхоз предусматривает стабилизацию цен на продукты. По словам президента союза пекарей, цена на хлеб повысится на один рубль", - сообщила профессор кафедры экономики Уральского университета при Правительстве РФ Юлия Лысенко.

За последние несколько лет отмечается незначительный рост стоимости на хлеб. Эксперты пояснили, что это стало возможным благодаря принятым в стране мерам поддержки. В Челябинской области производители муки и предприятия хлебопекарной промышленности получат субсидии почти в 260 млн рублей.

"В Челябинской области самая низкая цена на хлеб по Уральскому округу, кроме того, за 2 года ни одна проверка не выявила нарушения антимонопольного законодательства. Периодическое повышение цен доминирующего в регионе предприятия всегда сопровождается материалами о ее экономической обоснованности", - отметила руководитель челябинского УФАС Анна Козлова.

Она также отметила, что публичные заявления о повышении цен органами власти и хозяйствующими субъектами будут рассматриваться как нарушение антимонопольного законодательства.

https://dostup1.ru/economics/Yuzhnouraltsev-predupredili-o-vozmozhnom-roste-tsen-na-hleb_139461.html