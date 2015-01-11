Муниципальные экологи напоминают жителям о необходимости поддерживать чистоту

Ежегодно специалистами администрации, сотрудниками МЧС, прокуратуры и гражданами выявляются несанкционированные свалки. Ведется их посильная ликвидация. Но объемы с каждым годом возрастают. Почему?

Муниципальные экологи рассмотрели вопрос на примере свалки около оз. Булдым.

Каждый год (по два раза за летний период) специалисты администрации ликвидируют эту свалку твердых коммунальных отходов за счет муниципальной программы «Оздоровление экологической обстановки Озерского городского округа». Но она постоянно возобновляется и образуется преимущественно в результате садово-огороднической деятельности. Специалисты отдела охраны окружающей среды направляют информационные письма в адрес председателей СНТ о недопущении организации несанкционированных свалок, напоминают об обязанностях организации места сбора ТКО для садоводов и об обязательном заключении договора на услуги по обращению с ТКО.

Следует отметить: граждане знают, что выбрасывать свой мусор в лес (на дорогу или другое не оборудованное место) НЕЛЬЗЯ. Значит, есть такие личности, которые осознано и целенаправленно заваливают родной город мусором.

Муниципальные экологи обращаются ко всем жителям округа: довозите (доносите) свой мусор до контейнеров. Помните: порядок в доме, аккуратный подъезд и улицы нашего города, безопасные и красивые леса нашего округа зависят от нас самих. Если убирать мусор сразу на место (в контейнеры), в округе будет чисто. Пока об этом приходится только мечтать. Мусор и разлетающиеся пакеты «режут» глаза, вызывают возмущение: когда-то красивый город теряет свою ухоженность, поход в лес чаще перерастает в квест «как выжить в современном мире».

Информация фото Отдела охраны окружающей среды.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/47851/