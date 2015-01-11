На Южном Урале проведут исследование влияния COVID-19 на болезни сердца

В Челябинской области обследуют более 2,5 тыс. жителей, чтобы понять, как экономика, климат и COVID-19 влияют на болезни сердца, – организаторами проекта выступили региональный Минздрав и Южно-Уральский государственный медуниверситет.

Исследование пройдет в рамках федерального проекта «Эпидемиология сердечно-сосудистых заболеваний в регионах РФ», в нем примут участие южноуральцы от 35 до 74 лет – им предстоят встреча с кардиологами и глубокое медобследование. По итогам проекта будет определен профиль риска и сформированы адресные профилактические программы с учетом специфики каждого региона-участника.

Южноуральцам, выбранным для участия в проекте, предстоит целый спектр биохимических анализов и инновационных инструментальных обследований, а также консультации кардиологов. Команду исследователей Челябинской области представляют профессора и доценты кафедры поликлинической терапии и клинической фармакологии ЮУГМУ и ординаторы терапевтических кафедр университета.

«Основная задача нашего исследования – оценка состояния здоровья населения Челябинской области, изучение распространенности сердечно-сосудистых заболеваний и других болезней, а также их факторов риска. На основе сложных биохимических и молекулярных исследований для жителей региона впервые будут определены биохимические и генетические биомаркеры сердечно-сосудистых заболеваний», – сообщила региональный координатор исследования, доктор медицинских наук, заведующая кафедрой поликлинической терапии и клинической фармакологии ЮУГМУ Юлия Шамурова.

По словам заместителя министра здравоохранения Челябинской области Евгения Ванина, исследование позволит принять управленческие решения, направленные на снижение заболеваемости и смертности от болезней сердечно-сосудистой системы в Челябинской области.

https://dostup1.ru/medicine/Na-Yuzhnom-Urale-provedut-issledovanie-vliyaniya-COVID-19-na-bolezni-serdtsa_139617.html