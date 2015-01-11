Проблема несанкционированных свалок в посёлке Метлино остаётся актуальной

Специалисты отдела охраны окружающей среды ежегодно ликвидируют несанкционированные свалки в округе. Работа осуществляется в рамках муниципальной программы «Оздоровление экологической обстановки на территории Озерского городского округа».

В этом году в конце июля завершились работы по ликвидации несанкционированной свалки в посёлке Метлино. В рамках муниципального контракта было собрано и вывезено более 530 кубометров мусора.

Муниципальные экологи обращают внимание на то, что несанкционированные свалки в посёлке Метлино создают сами жители. Следует отметить, что за сброс мусора вне специально отведенных для этого мест и организацию несанкционированных свалок предусмотрена административная ответственность до пятисот тысяч рублей (в соответствии с законом Челябинской области от 27 мая 2010 г. № 584-ЗО «Об административных правонарушениях в Челябинской области»).

Специалисты отдела охраны окружающей среды обратились в УМВД для установления лиц, совершающих сброс отходов вне специально отведенных для этого мест. Лица, ответственные за совершение административного правонарушения, будут привлечены к административной ответственности.

Необходимо отметить, что ранее действующую санкционированную свалку в рамках программы «Экология» планируется рекультивировать, так как объемы накопленных отходов превышают технические возможности вывоза и дальнейшего размещения на кыштымском полигоне.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/47922/