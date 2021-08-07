Южноуральцам обещают потепление до +30°C

Эта неделя в Челябинской области будет теплой. На юге региона столбики термометров поднимутся до +30°C, ближе к выходным будет еще жарче.

В областном центре погода на протяжении недели будет меняться. Чего ждать южноуральцам сегодня, 9 августа, рассказали синоптики областного гидрометеоцентра.

В Челябинской области днем воздух прогреется до +21, +26°C, на юге будет до +30°C. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, северный от 5 до 10 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.

https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/yuzhnouraltsam-obeshchayut-poteplenie-do-30-c/