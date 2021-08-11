Спустя год после регистрации «Спутник V” специалисты рассказали об эффективности вакцины

Ровно год назад зарегистрировали “Спутник V”. Отечественная вакцина стала первой в мире. Какова ее эффективность в настоящий момент и сколько россиян привились, рассказали специалисты.

«Спутник-V» или «Гам-Ковид-Вак» – это первая вакцина для профилактики от COVID-19. Разработчики отмечают, что этот препарат способен бороться со всеми известными штаммами коронавируса. Например, по словам специалистов, эффективность вакцины против нового штамма «дельта» составляет 83%.

Этот препарат создали в Центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи на основе аденовируса человека, который может вызывать простуду. В его ДНК встроен ген SARS-CoV-2. Организм, обнаруживая эти вещества, начинает вырабатывать антитела, которые помогут в борьбе с реальным вирусом в случае заражения.

В Министерстве здравоохранения отмечают, что проведенные анализы данных у 3,8 миллионов человек, привитых этой вакциной, показывают, что в целом она эффективна на 97%.

На сегодняшний день известно, что вакцинацию прошли уже 20 миллионов россиян.

Читайте также: Коронавирус в Челябинской области: кого прививают вакциной «Спутник Лайт»

С декабря текущего года прививку ставят людям старше 18 лет, в том числе пожилым. А также специалисты разрешили проходить вакцинацию беременным женщинам.

В настоящий момент противопоказания остаются для детей и кормящих матерей.

https://www.cheltv.ru/spustya-god-posle-registratsii-sputnik-v/