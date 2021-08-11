Самые популярные имена в июле 2021 года назвали в Челябинской области

Появление ребёнка на свет – значимое событие, и не менее важно – дать ему имя, с которым ему придется прожить жизнь. Сотрудники ЗАГС назвали самые популярные имена в Челябинской области.

Согласно данным специалистов, за минувший июль 2021 года в регионе появилось на свет 2896 малышей. Из них – 1218 девочек и 1478 мальчиков.

Первое место в топе популярных имён для девочек занимает Алиса, а затем идут Мария, Виктория, София и Полина. Мальчиков же чаще всего называют Артемами, а также Михаилами, Александрами, Тимофеями и Матвеями.

В июле также были семьи, которые решили назвать своего ребёнка оригинальными именами. Так, среди девочек появились Златослава, Рианна, Офелия, Джульетта, а среди мальчиков – Спартак, Стефан, Тихон, Рудольф.

https://www.cheltv.ru/samye-populyarnye-imena-v-iyule/