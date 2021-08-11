На Южном Урале ожидается скачок температуры с +2 до +27

На Южный Урал идет мощная волна теплого воздуха – с плюс 2 градусов в низинах, которые будут в ночь на 13 августа, днем в пятницу температура повысится до плюс 22-27.

На всей территории региона ожидается переменная облачность без осадков, утром местам возможны туманы. Ветер восточный 3-6 м/с, при порывах – до 12 м/с.

Отметим, неделя с 14 по 20 августа будет последней по-летнему теплой в этом году. Ей на смену придет типично осенняя погода с осадками и невысокими дневными температурами в пределах 18-20 градусов выше нуля.

https://dostup1.ru/society/Na-Yuzhnom-Urale-ozhidaetsya-skachok-temperatury-s-2-do-27_139973.html