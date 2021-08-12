Общественный совет при УМВД России по ЗАТО г. Озерск проверяет процедуру приема экзамена в регистрационно-экзаменационном отделении ГИБДД

В рамках акции «Гражданский мониторинг» представители Общественного совета при УМВД еженедельно в качестве членов комиссии наблюдают за ходом проведения теоретического этапа экзамена на знание правил дорожного движения для лиц, лишенных права на управление транспортными средствами.

Перед проведением экзамена начальник регистрационно-экзаменационного отделения ОГИБДД УМВД России по ЗАТО г. Озерск майор полиции Александр Смирнягин рассказал о работе подразделения, как осуществляется государственная регистрация и снятие с учета транспортных средств, выдача и замена водительских удостоверений, а также показал материально-техническое оснащение для приема экзаменов по ПДД.

Представитель Общественного совета при УМВД независимый эксперт по антикоррупционной экспертизе Минюста РФ Алексей Марин осуществил контроль за ходом проведения инструктажа и соблюдением порядка сдачи экзамена. Наблюдая за работой государственных инспекторов, Алексей Игоревич отметил компетентность сотрудников полиции и вежливое общение с гражданами.

Также в рамках акции представитель Общественного совета проверил наличие в приемной информационных стендов для граждан с указанием контактных телефонов, алгоритмом подачи документов и порядка действий по получению государственных услуг.

Напоминаем, что сдача экзамена на получение прав после лишения вследствие совершенного административного правонарушения, проводится по четвергам с 14.00 часов в учебном классе РЭО ГИБДД по адресу г. Озерск пр. Ленина 94, кабинет 29. Предварительная запись на экзамен не требуется.