Серединка августа и афиша на выходные!

Выходные обещаются быть солнечными и жаркими! Ловим тёплые деньки и самые интересные события!

Озёрск

Все выходные:

С 11 до 16-00 глк "Егоза"

Приглашаем всех к нам 14 августа! В ближайшую субботу!

Ведь именно по субботам работает наш горный ВЕЛОПАРК ДЛЯ САМЫХ НАСТОЯЩИХ ФАНАТОВ МАУНТИБАЙКА!

Подъёмник, 5 трасс с трамплинами и без, экотропы, обед от шефа, бесплатная парковка авто и мойка велосипедов, классная дружеская атмосфера... Ну, в общем вы в курсе. А если еще нет, то вот тут все детали - https://vk.com/@glk_egoza-bikeparkegoza

А ещё в любой день можно посетить эко-тропу «Туда и обратно»!

Она оптимальна для пешей и велопрогулки, так как отличается пологостью, доступностью и охватывает самые интересные объекты. Среди них: руины Динамитного завода, родники, пещера.

Длина маршрута в одну сторону 6 км.

Всероссийский День физкультурника в Озерске: план мероприятий

14.08.2021, суббота – матчевая встреча по волейболу среди женских команд (стадион «Труд», 11:00);

14.08.2021 – турнир по пляжному волейболу среди мужских и смешанных команд (стадион «Труд», 11:00);

14.08.2021 – Первенство Озерского городского округа по легкой атлетике среди спортсменов с ограниченными возможностями здоровья (стадион «Труд», 10:30);

14.08.2021 – спортивная игра «Зарница» среди стройотрядов (стадион «Труд», 16:00);

14.08.2021 – турнир по шахматам среди стройотрядов (шахматный клуб, пр. Карла Маркса, 2, 16:00;

15.08.2021 – турнир по волейболу среди стройотрядов (стадион «Труд», 09:00).

Для самых маленьких работает Детский парк!

Часы работы Лодочной станции в Городском парке!

Воскресенье, 15 августа

10-30 Летний театр в Городском парке

Интерактивная сказка "Красная шапочка"

18-00 Летний театр в Городском парке

Показ спектакля "Предложение", в котором задействованы актёры из Трио "Трое": з.а.РФ Вохобжон Азимов, Андрей Иодловский и Юлия Гусева.

Миасс

Все выходные:всероссийские соревнования по триатлон-кроссу "Тургояк"

Челябинск и область

Суббота, 14 августа

11-12 - 00 площадка Фестиваля песчаных скульптур рядом с Историческим музеем.

«Зарядка с чемпионом»

оз. Увильды

14 и 15 августа

Акватория яхт-клуба «Мираж»: Кубок губернатора по парусному спорту.

Новость с сайта: https://dostup1.ru/society/Na-Uvildah-vpervye-proydet-Kubok-gubernatora-po-parusnomu-sportu_139801.html

Екатеринбург

14 августа в Екатеринбурге празднуется День города, правда из-за ковида почти все будет в формате онлайн

Следить за 11-часовым телемарафоном можно будет на E1.Ru и на Четвертом канале.

Вот что нужно ждать:

10:55 — торжественное открытие фестиваля ландшафтного дизайна «Атмосфера» на площади 1905 года.

11:35 — инфа о том, как создавалась выставка в центре «Эрмитаж-Урал».

11:55 — городские и областные чиновники возложат цветы к памятнику основателям города.

12:30 — видеоэкскурсия по Историческому скверу.

13:00 — с крыши «Пассажа» и из загсов города будут показывать молодоженов, а одна из пар в итоге станет победителем «Городской свадьбы» и получит квартиру.

13:30 — ресторанный критик Яков Можаев устроит кулинарный мастер-класс вместе с директором «Ночи музыки» Евгением Горенбургом.

14:00 — видеопрезентации от семи районов Екб, а также с творческими номерами выступят дети.

14:30 — концерт от E1.Ru, выступят Наум Блик и звезда Black Star Клава Кока.

16:20 — выступление «Уралбэнд».

17:00 — выступят резиденты джаз-клуба Ever Jazz.

18:20 — выступит группа NUGGERS.

18:20 — горожанам покажут презентацию Всемирных студенческих игр, которые пройдут в Екатеринбурге в 2023 году.

19:00 — из парка Маяковского будет включение с концертом от артистов Свердловской филармонии.

20:00 — на крыше «Пассажа» начнет выступать «Другой оркестр».

21:00 — выступит ансамбль «ИзумRUд».

21:30 — выступление и награждение участниц конкурса «Мисс Екатеринбург».

Завершится праздничная трансляция обращением мэра и подборкой лучших салютов, которые гремели в День города в прошлые годы.

Новость взята: https://vk.com/ekb_city?w=wall-93837381_85094

Материал подготовила Александра Лебедева.