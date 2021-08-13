Глава округа оценил готовность школ к новому учебному году

В этом году серьёзным подспорьем для детских садов и школ стала программа инициативного бюджетирования. В том, что программа успешно реализуется в округе, убедился Евгений Щербаков, побывав в лицее № 23.

Со 2 по 18 августа в Озерском городском округе проходит приёмка общеобразовательных организаций к новому учебному году, всего таких учреждений 39. В настоящее время 21 организация уже прошла комиссию и принята к учебному году. При подготовке школ учитывается антитеррористическая защищённость, пожарная безопасность, исполнение санитарных норм, готовность к ведению образовательной деятельности.

Помимо этого, многие школы обновляют своё материально-техническое оснащение за счёт участия в различных программах, привлекая средства из регионального и федерального бюджетов. В частности, в этом году впервые в Челябинской области была реализована программа инициативного бюджетирования.

Напомним, в этом году в регионе впервые была внедрена практика инициативного бюджетирования, которая дала возможность жителям муниципалитетов напрямую влиять на распределение бюджетных средств, решая вопросы местного значения. В конце 2020 года на эти цели в региональном бюджете было запланировано 750 млн рублей. По инициативе губернатора Алексея Текслера в течение года эта целевая поддержка была увеличена в два раза.

Всего в округе в программе инициативного бюджетирования приняли участие семь образовательных учреждений, общая сумма выделенных средств составила более 23 млн рублей. На эти средства в детских садах и школах были установлены игровые комплексы, оборудованы площадки, заменены окна, отремонтированы учебные кабинеты, фасады и кровли. В ДТДиМ были сделаны санузлы, гардероб и вестибюль.

В частности, лицей №23 в рамках программы инициативного бюджетирования получил в этом году более 5 млн рублей для ремонта фасада здания. Сейчас основная часть работ выполнена, к 1 сентября школа будет полностью готова.

Лариса Горланова, заместитель директора лицея №23 по хозяйственной работе:

– В нашей школе очень активные родители, которые предложили к 70-летию лицея отремонтировать фасад. Директор лицея эту инициативу поддержала. Когда мы получили средства, работы были проведены очень организованно. Теперь наша красавица школа встретит свой юбилей обновлённой.

В этом году также коллектив школы получил грант, который позволит оборудовать пресс-центр, а педагоги смогут проводить обучение дистанционно.

Глава округа Евгений Щербаков смог лично убедиться в том, что проект был успешно реализован:

– Приятно, что лицей №23 стал участником программы по инициативному бюджетированию. Сейчас всевозможных проектов и грантов очень много, но необходима инициатива самих жителей, коллективов учреждений. В рамках инициативного бюджетирования в этом году получилось реализовать достаточно много хороших инициатив. Помимо того, что ежегодно более половины бюджета округа идёт на образование. Мы и в дальнейшем будем вкладывать значительные средства в наше будущее, в наших детей и молодёжь.

Конкурс по инициативному бюджетированию будет проводиться ежегодно. Всем, кого интересует эта возможность, уже сейчас можно подумать, с каким проектом заявиться на конкурс в следующем году.





















Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа