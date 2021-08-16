В Челябинске ночью произошел залповый выброс сероводорода

В Челябинске ночью произошел сильнейший залповый выброс по сероводороду – почти 30-кратное превышение было зафиксировано «Центром экологического мониторинга» Минэкологии региона.

«На место были отправлены передвижные лаборатории, которые подтвердили выброс. В связи с этим в некоторых районах города может ощущаться сильный запах сероводорода или схожий с запахом канализации», – говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что к утру ситуация стабилизировалась, и резкого запаха нет. Однако учитывая жаркую и безветренную погоду, министерство экологии Челябинской области рекомендует предприятиям Металлургического, Калининского, Курчатовского, Тракторозаводского районов снизить дополнительно выбросы в атмосферный воздух, а администрации города Челябинска – усилить полив улиц.

Гражданам в случае ощущения неприятного запаха рекомендовано:

• не открывать окна и не проветривать помещения утром;

• сократить пребывание на улице до минимума;

• использовать маски и другие средства индивидуальной защиты; • употреблять больше воды;

• проводить влажную уборку помещений.

Министерством экологии будет организован непрерывный мониторинг ситуации. Все зафиксированные данные будут направлены в Природоохранную прокуратуру и Росприроднадзор для проведения проверочных мероприятий.

https://dostup1.ru/accident/V-Chelyabinske-nochyu-proizoshel-zalpovyy-vybros-serovodoroda_140150.html