Минобороны предупредило о ночных полетах в Челябинской области

В Челябинской области начались ночные летно-тактические учения ударных вертолетов Ми-24 и транспортно-боевых Ми-8.

Летчики выполнят около 100 учебно-боевых задач по навигации, авиаразведке, сопровождению наземных колонн военной техники, прикрытию районов дислокации войск, по высадке десанта и ведению боевых действий ночью.

«Экипажи будут использовать очки ночного видения ГЕО-ОНВ-1, которые позволяют ориентироваться на местности, вести авиационную разведку и применять средства авиационного поражения без включения бортового осветительного оборудования», – рассказали в военном ведомстве.

Учения армейской авиации завершатся в конце августа. В них задействовано около 30 ударных вертолетов Ми-24 и транспортно-боевых Ми-8, около 500 военных из числа летного и инженерно-технического состава, группы управления и обеспечения полетов. По мимо Челябинской области учения пройдут на территориях Свердловской и Новосибирской областей.

https://dostup1.ru/society/Minoborony-predupredilo-o-nochnyh-poletah-v-Chelyabinskoy-oblasti_140126.html