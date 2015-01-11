Жительница Кыштыма лишилась почти ₽900 тыс., желая получить компенсации за лекарства

Жительница Кыштыма стала жертвой мошенников – женщину убедили оформить кредит для получения компенсации за некачественные лекарства.

Сообщается, что 64-летней пострадавшей позвонил якобы правоохранитель и сообщил, что задержаны преступники, изготавливавшие поддельные лекарства для похудения, которые она приобретала ранее через интернет.

Затем женщине позвонил другой мужчина и рассказал о положенной за препараты компенсации, за которую необходимо заплатить 43 тыс. рублей для открытия ячейки. После перевода средств пострадавшей снова позвонили и пояснили, что для получения миллиона необходимо заплатить за хранение денег и комиссию.

«Женщина, доверившись неизвестным и поддавшись на их длительные уговоры, в результате нескольких операций перевела еще 833 тысячи рублей собственных сбережений и кредитных средств на указанные злоумышленниками счета», – добавили в полиции.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание лиц, причастных к совершению преступления.

https://dostup1.ru/society/Zhitelnitsa-Kyshtyma-lishilas-pochti-900-tys-vmesto-kompensatsii-za-lekarstva_140183.html