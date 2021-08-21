В Озерске прогремели фанфары

Яркое зрелищное мероприятие было приурочено к 70-летнему юбилею 93-й ордена Красной Звезды дивизии войск национальной гвардии РФ. Фестиваль состоялся в рамках реализации совместного проекта парка культуры и отдыха и озерской дивизии. Проект стал победителем открытого конкурса соцпроектов ФГУП «ПО «Маяк».
С приветственным словом к участникам и зрителям фестиваля обратились заместитель председателя Собрания депутатов Озерского городского округа Андрей Кузнеченков, заместитель командира озерской дивизии по работе с личным составом полковник Вячеслав Морозов, начальник военно-оркестровой службы Уральского округа войск национальной гвардии РФ майор Игорь Вараксин.
- Очень хорошо, когда мы соблюдаем традиции, но еще лучше, когда эти традиции создаются. Надеюсь, традиция проведения фестиваля продолжится. Оружие военных музыкантов — это их инструменты. Их цель — зажечь сердца зрителей, слушателей. Сегодняшний конкурс — это праздник военных, настоящих творческих людей. Они нам поднимают дух, чувство патриотизма и доставляют удовольствие своим музыкальным талантом, - подчеркнул Андрей Кузнеченков.
За помощь и поддержку в подготовке и проведении II фестиваля-конкурса «Золото уральских фанфар-2021» были вручены и переданы благодарственные письма командованию озерской дивизии, руководителям администрации округа, ФГУП «ПО «Маяк». После представления жюри, в состав которого вошли Игорь Вараксин, Вячеслав Морозов, преподаватель государственного колледжа искусств, заведующий инструментальной секцией отделения музыкального искусства и эстрады Ольга Усова, началась насыщенная программа.
Украшением фестиваля стало шоу барабанов и выступление сводного оркестра росгвардейцев (около 100 человек) под управлением начальника военно-оркестровой службы Уральского округа майора Игоря Вараксина.
В конкурсной части оркестры представили зрителям и членам жюри программы-дефиле, прозвучали произведения самых разных направлений в обработке военных музыкантов.
Гран-при II фестиваля-конкурса «Золото Уральских фанфар-2021» завоевал оркестр в/ч3273, Озерск. Дирижер: майор Алексей Донской.
Первое место занял оркестр в/ч 3474, Екатеринбург. Дирижер: капитан Никита Балакин. А также оркестр в/ч 3280, Новоуральск. Дирижер: лейтенант Руслан Сазоненко.
Второе место у оркестра в/ч 3275, Лесной, дирижер: майор Артур Исмаков, и оркестра в/ч 3468, Снежинск, дирижер: майор Александр Татауров.
Третье место занял оркестр в/ч 3442, Трехгорный. Дирижер: старший прапорщик Алексей Мисаченко.
Фото Александра Абросимова
Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа