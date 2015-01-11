Экстренное предупреждение Управления ГО и ЧС (жара)

24-26 августа в большинстве районов Челябинской области сохраняется аномально-жаркая погода со среднесуточными температурами воздуха выше климатической нормы на 7° и более, в отдельных районах - сильная жара с максимальными температурами во второй половине дня до +36,+37°.

Повышается вероятность возникновения ЧС не выше муниципального уровня, обусловленных увеличением количества ДТП на автодорогах и на железной дороге в результате деформации асфальтового покрытия и железнодорожного полотна; созданием аварийных ситуаций на транспорте при перевозке АХОВ и пожаро-, взрывоопасных веществ; обострениями сердечно-сосудистых заболеваний у населения, возможными тепловыми ударами; гибелью птиц в промышленном птицеводстве; пожарами на объектах экономики и в населенных пунктах, расположенных в пожароопасной зоне, возникновением лесных пожаров, угрозой перехода природных пожаров на населенные пункты, увеличением площади природных пожаров до крупных.

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