Весенние растения на Урале перепутали времена года и опять зацвели

В нацпарк «Таганай» в Челябинской области, несмотря на конец августа, вновь пришла весна. Там второй раз за сезон расцвела купальница. Такого не было два десятилетия.

Об удивительной находке сообщили работники парка. Купальница обитает в местах с повышенной влажностью, о чем и говорит название. И именно в этом кроется еще одна удивительная вещь.

Дело в том, что таганайские купальницы не просто расцвели во второй раз. Они сделали это в аномальную жару на высохшем из-за такой погоды лугу, ломая все стереотипы о своем названии.

А необычный вид цветам придает соседство с рябиной: в национальном парке шутят, что прямо сейчас можно увидеть весну и осень «в одной упаковке».

Из-за жаркой погоды растения стали чаще цвести: например, в прошлом году в сентябре повторно распустились шиповник, ветреницы и яблони.

А вот купальницы ставят рекорд впервые. Кстати, красивые желтые цветки давно применяются в качестве декоративных, а в XIX веке их даже использовали для получения текстильной краски.

https://www.cheltv.ru/vesennie-rasteniya/