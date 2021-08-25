Уралэнергосбыт открыл чаты для консультирования клиентов

26.08.2021 – Единый расчетный центр «Уралэнергосбыт» запустил новые каналы коммуникации. Теперь общение с клиентами по вопросам электроэнергии и теплоснабжения происходит через популярные мессенджеры.

«Уралэнергосбыт» предложил южноуральцам новый формат общения – в собственных чатах Viber, Telegram и ВК. Пользователям мессенджеров больше не нужно планировать время для посещения офисов. Специалисты ответят на любые вопросы клиентов «Уралэнергосбыт» и «УСТЭК-Челябинск» онлайн – проверят статус выполнения заявки, уточнят сумму начислений, посмотрят, прошла ли оплата. Также через мессенджеры можно подать документы, например, на открытие лицевого счёта или записаться на опломбировку прибора учета. Каждому гарантирован индивидуальный подход. Диалог построен посредством простых текстовых сообщений. Быстро. Просто. Удобно.

«Сейчас мы ежемесячно консультируем более 100 тысяч южноуральцев. 60% абонентов предпочитают решать вопросы по телефону, 30% - приходят в офис обслуживания. Дополнительные каналы помогут снять нагрузку с популярных сервисов и уменьшить время ожидания ответа. Наша цель – ускорить обслуживание клиентов и стать максимально доступными», – прокомментировал исполнительный директор Единого расчетного центра «Уралэнергосбыт» Александр Боженёв.

Чаты в онлайн-режиме работают с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00. Но, несмотря на это, потребитель может оставить сообщение в нерабочее время. Все обращения будут отработаны специалистами на следующий рабочий день.

Перейти в чат можно по ссылке или отсканировать QR-код.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/48251/